Лесопожарные станции Нижегородской области проходят масштабную проверку

Как отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, сейчас в нескольких муниципалитетах уже действует высокий класс пожарной опасности, а предстоящая жара может еще больше осложнить ситуацию. В связи с этим в регионе усилили видеомониторинг лесов, увеличили количество патрулей, а все силы и средства пожаротушения перевели в режим полной готовности.