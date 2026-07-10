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В Красноярске ухаживают за пальмами и туями на городских улицах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты управления зеленого строительства продолжают уход за экзотическими растениями, которые этим летом украшают улицы Красноярска. Речь идет о пальмах и туях, размещенных в разных районах города.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты управления зеленого строительства продолжают уход за экзотическими растениями, которые этим летом украшают улицы Красноярска. Речь идет о пальмах и туях, размещенных в разных районах города.

Как рассказали в организации, растения регулярно поливают, пропалывают грунт и очищают его от мусора. Такой уход необходим, чтобы южные растения могли комфортно чувствовать себя в сибирских условиях и как можно дольше сохраняли декоративный вид.

В управлении отмечают, что работа не заканчивается после установки растений на городских улицах. Специалисты следят за их состоянием на протяжении всего сезона и просят жителей бережно относиться к зеленым насаждениям.