Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям — 0,18%. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям — 0,18%. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.

В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше