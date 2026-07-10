Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

«По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям — 0,18%. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, для исследования качества воды по данным трем показателям было взято суммарно более 5200 проб.
В ходе мониторинга в зонах рекреации исследованы 301 проба на микробиологические показатели, 388 проб на паразитологические показатели и 118 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований одна проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям, добавили в ведомстве.