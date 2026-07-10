В Рязани состоялся фестиваль социального предпринимательства

Особый интерес вызвал игровой формат фестиваля: за участие в каждой активности гости получали специальные наклейки, которые затем обменивали на памятные подарки от организаторов. На творческой площадке участники создавали авторские открытки, осваивали оригами, рисовали за мольбертами и моделировали фигурки из воздушных шаров. В зоне развития они решали математические головоломки, проходили нейроигры и выполняли задания на развитие памяти, внимания и логического мышления.