В Рязани состоялся фестиваль социального предпринимательства

Фестиваль социального предпринимательства прошел 5 июля в Рязани по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Событие собрало представителей бизнес-сообщества, некоммерческого сектора и всех, кто заинтересован в развитии социально значимых инициатив, сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
Посетителей мероприятия ждали интерактивные площадки, подготовленные социальными предпринимателями региона. Для детей и взрослых работали творческие, образовательные и спортивные зоны, проходили мастер-классы, научные эксперименты, лекции, интеллектуальные игры и анимационная программа.
Особый интерес вызвал игровой формат фестиваля: за участие в каждой активности гости получали специальные наклейки, которые затем обменивали на памятные подарки от организаторов. На творческой площадке участники создавали авторские открытки, осваивали оригами, рисовали за мольбертами и моделировали фигурки из воздушных шаров. В зоне развития они решали математические головоломки, проходили нейроигры и выполняли задания на развитие памяти, внимания и логического мышления.
В лектории специалисты провели занятия по нейрогимнастике и дыхательным практикам, направленным на снижение стресса и повышение концентрации. На площадке «НеШКОЛА» дети и взрослые собирали модели из LEGO, изучали основы робототехники и электроники, создавали электрические схемы, знакомились с программированием, инженерным творчеством и научными экспериментами. Для самых юных гостей работали игровые зоны, аниматоры и аквагрим.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.