Должен ли оплачивать долги за ЖКУ покупатель квартиры, пояснили красноярские прокуроры

В красноярской краевой прокуратуре пояснили, кто обязан оплачивать долги за жилищно-коммунальные услуги: старый или новый собственник. Напомним, в список коммунальных услуг входят: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление, газ, канализация, вывоз мусора. По общему правилу долг за жилищно-коммунальные услуги после продажи квартиры остается за предыдущим собственником. Обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает у нового собственника с момента возникновения права собственности, — отмечают в краевой прокуратуре. А вот в случае наличия долгов по взносам на капремонт их ликвидировать придется уже новому собственнику.