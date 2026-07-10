Уличный театр и ночной забег. Куда сходить в Казани 11,12 июля: полная афиша

Главное культурное событие выходных — фестиваль уличных театров, который стартовал 10 июля и продолжится в субботу и воскресенье. Площадки развернутся на территории Казанского Кремля и в парке «Черное озеро». Вход на все спектакли свободный, однако для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация.