Уличный театр и ночной забег. Куда сходить в Казани 11,12 июля: полная афиша

Выходные в столице Татарстана обещают быть насыщенными: уличный театральный фестиваль в Кремле, ночной забег по центральным улицам, семейные экскурсии и праздники в районах республики. Рассказываем о самых ярких событиях 11 и 12 июля — в материале Kazan.aif.ru.
Три дня спектаклей под открытым небом.
Главное культурное событие выходных — фестиваль уличных театров, который стартовал 10 июля и продолжится в субботу и воскресенье. Площадки развернутся на территории Казанского Кремля и в парке «Черное озеро». Вход на все спектакли свободный, однако для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация.
В фестивале принимают участие около 80 артистов из Казани, Москвы, Уфы, Самары, Альметьевска и Кстово. Среди коллективов — уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары, театр в гриме De Bufo из Уфы, Кстовский театр кукол и альметьевский театр «Легкие крылья».
Программа на 11 июля:
Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля:
13:00 — клоунада «Трио Фря» от казанского артиста Руслана Риманаса (6+).
14:00 — спектакль «Работа над ошибками» от Театра юного зрителя из Уфы (6+).
17:00 — спектакль «Бука» от Кстовского театра кукол (0+).
19:00 — премьера спектакля «Пассажир свидания: станция Она» (6+).
На площади возле мечети «Кул Шариф»:
21:00 — спектакль «Маяк» от Альметьевского уличного театра «Легкие крылья» (6+).
В парке «Черное озеро»:
15:00 — премьера спектакля «Пассажир свидания: станция Она».
16:00 — спектакль «Пока мама спит» от уфимского театра в гриме De Bufo (6+).
18:00 — спектакль «Encuentro».
20:00 — клоунада «Трио Фря».
Особого внимания заслуживают премьерные работы Руслана Риманаса. Спектакль «Трио Фря» — это история о трех девушках-клоунессах, которые встречаются на детской площадке и сами начинают играть в детские игры. Вторая работа, «Пассажир. Свидание станции “Она”», станет для артиста особенно личной: в финале он исполнит музыкальную композицию на виолончели.
Программа на 12 июля:
В воскресенье фестиваль продолжит работу. В 15:00 во дворе Присутственных мест пройдет детский мастер-класс «Школа магического цирка» от московского проекта «Сказка в чемодане». В 16:00 в парке «Черное озеро» вновь покажут спектакль «Бука». В 17:00 во дворе Присутственных мест состоится спектакль «Волшебная библиотека» театра «Ужик». Завершится фестиваль в 20:30 в парке «Черное озеро» спектаклем «ЭТНО» от Альметьевского уличного театра «Легкие крылья».
Ночной забег «Ночная Казань».
Любителей активного образа жизни ждет масштабный ночной забег, который пройдет с 11 на 12 июля. Старт и финиш дистанций организуют у Центрального стадиона. Начало мероприятия — 11 июля в 22:00.
Дистанции: взрослые — 5 и 10 километров (участники от 18 лет), детские старты — 300 м (3−6 лет), 600 м (7−10 лет), 1 км (11−17 лет).
Маршруты пройдут по центральной части города — вдоль улиц Право-Булачной, Лево-Булачной и Марселя Салимжанова.
Важно для автомобилистов: движение транспорта в центре Казани будет ограничено с 17:00 11 июля до 02:30 12 июля. Перекрываются участки улиц Лево-Булачной, Право-Булачной, Петербургской, Пушкина, Татарстан, Марселя Салимжанова и других. Муниципальные парковки на этих улицах закроются с полуночи 11 июля.
Изменения в работе общественного транспорта:
Автобусы № 28 и 28а, троллейбус № 2 — работают только до 17:00.
Троллейбусы № 3, 5, 7 — после 17:00 следуют до площади Свободы.
Троллейбусы № 6, 8, 12 — после 17:00 следуют до Танкового кольца.
Автобусы № 54 и 91 — конечная остановка «Площадь Тукая».
«Россия — Моя история».
В честь Дня семьи, любви и верности исторический парк подготовил специальную программу на 11 и 12 июля.
Расписание:
12:00 — экскурсия «Брак и семья в Древней Руси». Гостям расскажут о смотринах, свадебных обрядах, воспитании детей и семейном укладе.
13:00 — мастер-класс «Защитница семьи». Участники своими руками изготовят традиционный оберег.
14:00 — экскурсия «Искусство Древней Руси». Посетители узнают об архитектуре, иконописи и книжном деле после Крещения Руси.
Особый интерес у гостей, по словам экскурсовода Елены Кочневой, вызывает экспозиция «Рюриковичи», где история раскрывается через судьбы правителей и повседневную жизнь людей.
Другие события в Казани и районах республики.
Кавер-группа «Австралия» в парке «Елмай» — 11 июля в 19:00 выступление с популярными хитами. Посетителей просят учитывать ограниченное количество парковочных мест рядом с парком.
В Черемшане — праздник чувашской культуры «Уяв» — 11 июля на стадионе «Сабантуй» пройдет республиканский праздник с концертами, конкурсами и гастрономическими зонами. Начало в 10:00.
В Болгаре — фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» — с 11 по 14 июля в Болгарском музее-заповеднике гостей ждут сотни воздушных змеев, полеты аэростатов и огненно-световое шоу вечером 11 июля.