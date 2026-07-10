Россельхознадзор нашёл на заводе в Черняховске горы гниющих отходов

Такое нарушение создаёт серьёзную угрозу для эпизоотического благополучия и экологической безопасности региона. Открытое хранение отходов привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые являются потенциальными переносчиками патогенных микроорганизмов и могут обосноваться в близлежащих строениях, создавая прямую угрозу для здоровья жителей. По закону, предприятия обязаны хранить и утилизировать такие отходы только в специально оборудованных местах (навозо- или пометохранилищах) и не допускать их контакта с окружающей средой.