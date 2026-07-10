Россельхознадзор нашёл на заводе в Черняховске горы гниющих отходов

Жалобы жителей Черняховска на сильный неприятный запах привели инспекторов Россельхознадзора на местный мясоперерабатывающий завод ООО «Матадор». Проверка, проведённая 7 июля с применением беспилотного летательного аппарата, подтвердила опасения горожан.
На открытой территории предприятия инспекторы обнаружили скопление производственных отходов. Часть из них была частично обмотана стрейч-пленкой, но это не спасало ситуацию: отходы источали сильный зловонный запах. По данным ведомства, завод не передаёт образующиеся отходы на утилизацию в специализированные организации, а складирует их на собственной территории.
Такое нарушение создаёт серьёзную угрозу для эпизоотического благополучия и экологической безопасности региона. Открытое хранение отходов привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые являются потенциальными переносчиками патогенных микроорганизмов и могут обосноваться в близлежащих строениях, создавая прямую угрозу для здоровья жителей. По закону, предприятия обязаны хранить и утилизировать такие отходы только в специально оборудованных местах (навозо- или пометохранилищах) и не допускать их контакта с окружающей средой.
Управление Россельхознадзора по Калининградской области объявило предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Поскольку действия завода лишают жителей района права на благоприятную окружающую среду, информация о выявленной угрозе также направлена в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия дополнительных мер.