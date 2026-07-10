«Мы очень близки»: калининградская крёстная Киркорова — о любимых песнях, мифах и отношениях с певцом

«Мы очень близки, настолько, что знаем всё, что происходит в жизни друг у друга. И с Филиппом так же, — объяснила она. — Может быть, у кого-то и не так, но я считаю, что близкие отношения должны быть. Филипп ко мне очень хорошо относится, и я к нему тоже. С его папой и мамой я тоже была очень близка».