Энергетики напоминают об ответственности УК и ТСЖ за включение горячей воды после гидравлических испытаний

Cроки отключений обязаны озвучивать именно УК и ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». Если после завершения опрессовок подача воды в вашей квартире не восстановлена, незамедлительно сообщите об этом в свою обслуживающую организацию. Также доступны Тепловая справочная служба по телефону 8 (342)259−39−98 и специализированный портал tss.tplusgroup.ru.