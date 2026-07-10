Пермское отделение КПРФ определилось с кандидатами по одномандатным округам

Так, партию в одномандатном округе № 62 (Пермский) представит член комитета по промышленности, экономической политике и налогам в краевом заксобрании Дмитрий Новокрещенов, в округе № 63 (Чусовской) — Ксения Айтакова.
В одномандатном округе № 64 (Кунгурский) от партии пойдет на выборы руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова, а в округе № 65 (Кудымкарский) — первый секретарь комитета Березниковского местного отделения КПРФ Антон Тютюнников.
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