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Пермское отделение КПРФ определилось с кандидатами по одномандатным округам

Сегодня пермское отделение КПРФ подало документы для участия в выборах в Госдуму РФ. Об этом в соцсетях сообщила секретарь крайкома партии Ксения Айтакова.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня пермское отделение КПРФ подало документы для участия в выборах в Госдуму РФ. Об этом в соцсетях сообщила секретарь крайкома партии Ксения Айтакова.

Так, партию в одномандатном округе № 62 (Пермский) представит член комитета по промышленности, экономической политике и налогам в краевом заксобрании Дмитрий Новокрещенов, в округе № 63 (Чусовской) — Ксения Айтакова.

В одномандатном округе № 64 (Кунгурский) от партии пойдет на выборы руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анна Баранова, а в округе № 65 (Кудымкарский) — первый секретарь комитета Березниковского местного отделения КПРФ Антон Тютюнников.

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