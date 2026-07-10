Ростовская область увеличила экспорт пшеницы на 25%

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», всего с начала года Ростовская область экспортировала около 4,9 млн т зерна и продуктов его переработки, что примерно на треть превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда экспорт зерновой продукции сократился на 34% и составил 12,9 млн т.