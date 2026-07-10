Калининградец, не плативший алименты, отправился в колонию строгого режима

Житель Калининграда, который не платил алименты, получил 5 месяцев колонии строгого режима. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что в 2025—2026 гг. мужчина без уважительных причин не выплачивал средства на содержание несовершеннолетней дочери, долг составил более 2 млн рублей.
Ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, также у него есть непогашенная судимость.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше