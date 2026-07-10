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Калининградец, не плативший алименты, отправился в колонию строгого режима

Мужчина не выделял деньги на содержание дочери.

Житель Калининграда, который не платил алименты, получил 5 месяцев колонии строгого режима. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в 2025—2026 гг. мужчина без уважительных причин не выплачивал средства на содержание несовершеннолетней дочери, долг составил более 2 млн рублей.

Ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, также у него есть непогашенная судимость.

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