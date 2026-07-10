Хабаровчанам рассказали, как не отравиться продуктами в жару

Отдельное внимание специалисты советуют уделять товарному соседству. Сырое мясо, птицу и рыбу нельзя хранить рядом с готовой едой, а продукты с подозрительным запахом, повреждённой упаковкой или истёкшим сроком годности лучше сразу выбрасывать. Овощи и фрукты стоит держать в сухом месте, вдали от солнца, а мытую и нарезанную зелень нужно съесть в течение 18 часов.