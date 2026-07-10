Хабаровчанам рассказали, как не отравиться продуктами в жару

Жителям Хабаровского края напомнили, как летом хранить продукты, чтобы избежать отравлений и кишечных инфекций. В жаркую погоду особенно важно следить за температурой, сроками годности и чистотой на кухне, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Скоропортящиеся продукты — мясо, рыбу, молочные изделия, готовые салаты и сладости с кремом — нужно держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. При этом холодильник не стоит забивать до отказа: если воздуха внутри мало, холод хуже распределяется, и продукты быстрее портятся.
Отдельное внимание специалисты советуют уделять товарному соседству. Сырое мясо, птицу и рыбу нельзя хранить рядом с готовой едой, а продукты с подозрительным запахом, повреждённой упаковкой или истёкшим сроком годности лучше сразу выбрасывать. Овощи и фрукты стоит держать в сухом месте, вдали от солнца, а мытую и нарезанную зелень нужно съесть в течение 18 часов.
На пикники и в поездки лучше брать термосумки с аккумуляторами холода. Сырые продукты не должны соприкасаться с тем, что уже готово к употреблению. Размораживать мясо и рыбу безопаснее в холодильнике, микроволновке или холодной воде, меняя её каждые полчаса.
В Роспотребнадзоре также советуют покупать продукты только в проверенных местах и обращать внимание на условия хранения в магазинах. При тошноте, рвоте, диарее, боли в животе, повышении температуры или ознобе нужно не ждать, что «само пройдёт», а обратиться к врачу.