Виктор Анисимов: важно, чтобы участники боевых действий смогли комфортно интегрироваться в мирную жизнь

Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область» на площадке КУПНО 9 июля, сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.
Анисимов подчеркнул, что «экосистема министерства науки и высшего образования обладает огромным потенциалом для создания эффективной научной и инновационной инфраструктуры».
Вместе с участниками образовательной программы он обсудил вопросы развития научно-технологических проектов на территории региона, реализацию инновационных разработок с участием ведущих учёных Нижегородской области, а также наставничество для студенческой молодёжи.
«Очень важно, чтобы участники боевых действий смогли комфортно интегрироваться в мирную жизнь и адаптироваться к новым условиям, в которых есть место и научно-технологическому развитию, к чему мы и стремимся. А вместе мы, действительно, сможем больше! С большим удовольствием пообщался с нашими боевыми товарищами, буду с нетерпением ждать новой встречи!» — заключил Анисимов.
Напомним, важные изменения при приеме в вузы в 2026 году: абитуриентов могут ждать дополнительные испытания.
Справка.
Программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему госуправления и на предприятия региона. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС о сотрудничестве по реализации данной программы. В августе 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе, в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.