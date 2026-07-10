Виктор Анисимов: важно, чтобы участники боевых действий смогли комфортно интегрироваться в мирную жизнь

«Очень важно, чтобы участники боевых действий смогли комфортно интегрироваться в мирную жизнь и адаптироваться к новым условиям, в которых есть место и научно-технологическому развитию, к чему мы и стремимся. А вместе мы, действительно, сможем больше! С большим удовольствием пообщался с нашими боевыми товарищами, буду с нетерпением ждать новой встречи!» — заключил Анисимов.