Волонтёры работают на 60 автозаправках Нижнего Новгорода

В первый день работы новой системы по чётным и нечётным числам номера результат таков: на крупных нижегородских АЗС также наблюдаются очереди. Тем не менее они стали значительно меньше.
Помогают координировать эту работу волонтёры. Работают волонтёры на 60 основных АЗС Нижнего Новгорода. Они не только информируют водителей в очереди о новом порядке отпуска топлива, но и помогают регулировать потоки машин.
Татьяна Якименко, волонтёр на АЗС:
«Мы на въезде смотрим на номер и, если уже видим, что не по времени приехали, мы информируем, что желательно, чтобы люди приезжали в своё время».
Надежда Попова, волонтёр на АЗС:
«Я с двух часов работаю, машины с нечётными номерами идут, с чётными не было. На АЗС всё спокойно, бензин есть».
Вместе с волонтёрами на заправках дежурят представители правоохранительных органов и общественных организаций.
Елена Дрягалова, руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского студенческого общества:
«Многие автовладельцы стояли много часов. Стараемся регулировать, выстраивать очереди, пропускать их на свободные колонки и стараемся объяснять новые правила, потому что многие не в курсе».
Большинство водителей восприняли правила спокойно.
Ещё одна важная задача волонтёров — помогать наполнять интерактивную карту, отмечать наличие топлива и очередей на сетевых АЗС. Сейчас интерактивная карта в стадии разработки, её запуск планируется в ближайшее время.