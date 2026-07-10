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Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на «Летние вечера в Елабуге»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях пригласил жителей и гостей региона на стартовавшие накануне «Летние вечера в Елабуге».

«крупнейшее музыкальное мероприятие под открытым небом у нас в республике! Фестиваль международный, входит в программу проекта “Лето в Татарстане” и продлится до 12 июля. Вход бесплатный», — написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере МАКС.

«Фестивальдә Россиядән һәм чит илләрдән 280 гә якын музыкант һәм башкаручы катнаша. Алабугага чакырабыз сезне! Бөтен гаиләгез белән Шишкин буаларына килегез, рәхәтләнеп ял итегез, матур музыка тыңлап ләззәтләнегез! (в переводе — “В фестивале принимают участие около 280 музыкантов и исполнителей из России и зарубежных стран. Приглашаем вас в Елабугу! Приходите с семьями на Шишкинские пруды, отдыхайте с удовольствием, слушайте красивую музыку!”)» — призвал Рустам Минниханов.

В Елабуге на Шишкинских прудах с 9 по 12 июля проходит VII Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера».

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