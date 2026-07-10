В Калининградской области выпустили в море ещё троих спасённых тюленят. Специалисты вылечили животных и помогли им набрать массу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе реабилитационного центра «Сердце морей».
«Состоялся выпуск ещё троих детёнышей краснокнижного серого тюленя. Влад, Шура и Майя вернулись в естественную среду обитания после реабилитации в центре помощи морским млекопитающим “Сердце Морей”», — рассказали в организации.
Первых тюленят специалисты выпустили в море в конце июня. На шерсти семи детёнышей закрепили спутниковые метки. Трекеры останутся на животных до линьки в следующем году.
Реабилитацией тюленей на Куршской косе занимается АНО «Сердце морей». Некоммерческую организацию создали по инициативе «Москвариума».
Серые тюлени занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Каждую весну детёныши выбираются на побережье Балтийского моря, чтобы набрать массу. В это время нельзя приближаться, трогать или подкармливать тюленей, а также пытаться переместить их в воду или забрать с пляжа. Увидев рядом с детёнышем людей, самка может бросить его. Тогда без помощи специалистов животное не выживет. Некоторые бельки нуждаются в реабилитации.
Фото: пресс-служба реабилитационного центра «Сердце морей».