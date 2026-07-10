На Копылова в Красноярске начали закапывать траншею для замены освещения

Сейчас работы идут на участке от переулка Боготольского до улицы Ладо Кецховели. Стоит отметить, что тротуары разобрали еще в середине июня, прокопав траншею для прокладки кабеля. После окончания работ электрики перейдут на участок от Ладо Кецховели до улицы Корнеева. Завершить все земляные работы планируют до конца июля.