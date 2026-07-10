На Копылова в Красноярске начали закапывать траншею для замены освещения

В Красноярске на улице Копылова подрядчики начали укладывать кабельную линию для замены освещения и засыпать траншею.
Сейчас работы идут на участке от переулка Боготольского до улицы Ладо Кецховели. Стоит отметить, что тротуары разобрали еще в середине июня, прокопав траншею для прокладки кабеля. После окончания работ электрики перейдут на участок от Ладо Кецховели до улицы Корнеева. Завершить все земляные работы планируют до конца июля.
После замены на участке от переулка Боготольского до улицы Киренского, 18 появятся тротуары с двумя видами покрытия: асфальтом для велодорожки и брусчаткой для пешеходной части.
На противоположной стороне, от дома на Копылова, 17 до улицы Пушкина, такие работы уже завершили. Подрядчик заменил бордюры, подготовил новое основание и заасфальтировал пешеходные пути.
«Подрядная организация работает по графику, без отставаний. Периодически к ней возникают замечания по поводу обеспечения доступности, но все оперативно исправляется», — рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети Роман Зузенков.
По контракту ремонт должны завершить до 15 сентября. Однако власти города рассчитывают закончить работы на пешеходных зонах раньше, к началу учебного года. Ремонт улицы Копылова идет в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Здесь хотят сделать непрерывные и удобные пешеходные маршруты, в том числе для маломобильных жителей.