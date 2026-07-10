Восемь лягушек установили на новый фонтан на Привокзальной площади в Волгограде

На Привокзальной площади в Волгограде специалисты приступили к монтажу декоративно-архитектурных элементов на новом фонтане «Детский хоровод». На бортах чаши фонтана уже поселили фигуры восьми бронзовых лягушек, рассказали в мэрии.
К финалу подошла облицовка гранитом 15-метровой чаши фонтана. Лягушки будут из бронзы с патиной. А их пасти будут бить струи воды. После установят центральную фигуру — детей, водящих хоровод вокруг крокодила.
На всей площади у вокзала Волгоград-1 тоже идет комплексное благоустройство. Мостят пешеходную зону, засыпают в клумбы плодородный грунт. После здесь высадят 300 деревьев и более тысячи кустарников.
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