Нижегородский планетарий проведет ночные сеансы с 27 июля по 1 августа

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на ночные сеансы с 27 июля по 1 августа каждый вечер с 21:00 до 23:30.
В эти часы в Большом звёздном зале будут проходить кинопоказы. На открытой площадке на крыше планетария и в обсерватории можно будет наблюдать за небесными телами в телескоп. А в зале «Астрономия» будет лекторий, показы и рассказ о созвездиях под куполом с помощью проектора звёздного неба и коллекция метеоритов.
Гости смогут свободно перемещаться по локациям и выбрать самое интересное. Кстати, в эти дни можно будет посмотреть фильмы, которых нет в обычном репертуаре планетария. Вход — по билетам.
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