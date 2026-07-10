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Нижегородский планетарий проведет ночные сеансы с 27 июля по 1 августа

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на ночные сеансы с 27 июля по 1 августа каждый вечер с 21:00 до 23:30. В эти часы в Большом звёздном зале будут проходить кинопоказы. На открытой площадке на крыше планетария и в обсерватории можно будет наблюдать за небесными телами в телескоп. А в…

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на ночные сеансы с 27 июля по 1 августа каждый вечер с 21:00 до 23:30.

В эти часы в Большом звёздном зале будут проходить кинопоказы. На открытой площадке на крыше планетария и в обсерватории можно будет наблюдать за небесными телами в телескоп. А в зале «Астрономия» будет лекторий, показы и рассказ о созвездиях под куполом с помощью проектора звёздного неба и коллекция метеоритов.

Гости смогут свободно перемещаться по локациям и выбрать самое интересное. Кстати, в эти дни можно будет посмотреть фильмы, которых нет в обычном репертуаре планетария. Вход — по билетам.

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