Арест экс-депутата Николая Шумилкова продлили в Нижнем Новгороде

Следствие ходатайствовало о продлении содержания обвиняемого под стражей, и суд удовлетворил это требование. Николай Шумилков останется в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест или залог было отказано.