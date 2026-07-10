Арест экс-депутата Николая Шумилкова продлили в Нижнем Новгороде

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил меру пресечения директору домоуправляющей компании и бывшему депутату городской думы Николаю Шумилкову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Следствие ходатайствовало о продлении содержания обвиняемого под стражей, и суд удовлетворил это требование. Николай Шумилков останется в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест или залог было отказано.
Шумилков обвиняется в покушении на незаконную передачу денежных средств лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в особо крупном размере. По версии следствия, он пытался передать более 1 млн рублей одному из участников управляющей компании для голосования за смену генерального директора. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что нижегородский облсуд оставил в силе срок экс-вице-губернатору.