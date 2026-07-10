Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арест экс-депутата Николая Шумилкова продлили в Нижнем Новгороде

Бывший депутат городской думы и директор домоуправляющей компании останется под стражей как минимум до середины августа.

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил меру пресечения директору домоуправляющей компании и бывшему депутату городской думы Николаю Шумилкову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие ходатайствовало о продлении содержания обвиняемого под стражей, и суд удовлетворил это требование. Николай Шумилков останется в СИЗО до 14 августа 2026 года включительно. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест или залог было отказано.

Шумилков обвиняется в покушении на незаконную передачу денежных средств лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в особо крупном размере. По версии следствия, он пытался передать более 1 млн рублей одному из участников управляющей компании для голосования за смену генерального директора. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородский облсуд оставил в силе срок экс-вице-губернатору.