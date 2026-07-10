Орловский Rubetek хотят расширить для выпуска программно-аппаратных комплексов

Enterprise также возьмет на себя функцию интегратора ПАК в IT-инфраструктуру заказчика и будет оказывать техническую и сервисную поддержку. По словам Антона Мальцева, компания уже ведет переговоры с девятью крупными корпоративными заказчиками. Он надеется на выручку по этому направлению в размере около 1 млрд руб. по итогам 2026 года.