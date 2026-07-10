Апелляция утвердила отказ во взыскании $6 млн с «Нижегородской ярмарки»

Однако вернуть кредит ярмарка не смогла, и суд взыскал с нее задолженность, которую впоследствии переуступили офшорам. В 2011 году ярмарка выдала кредиторам вексель на $4,4 млн, по которому в 2022 году кипрские компании потребовали оплаты и переуступили право требования Luccio Enterprise Ltd, которая обратилась в суд.