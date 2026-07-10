Юрист Исмаилов рассказал, можно ли наказать соседей за вонь от готовки

Проблемы с неприятными запахами из коридора или от соседей могут доставлять дискомфорт жильцам многоквартирных домов. Не меньше курильщиков порой напрягают соседи-кулинары, которые постоянно готовят что-то специфическое, дурно пахнущее. Можно ли на них повлиять?
Как рассказал РИАМО кандидат юридических наук, доцент Исмаил Исмаилов, неприятный запах от приготовления пищи не является нарушением закона, поскольку приготовление еды с неприятным запахом и использование кухни по назначению не запрещены законом.
Но ситуация меняется, если этот запах вызван антисанитарией или разложением мусора: права одного человека заканчиваются там, где нарушаются права других на благоприятную среду. Если запах становится устойчивым, зловонным и указывает на нарушение санитарных норм, ситуация может перейти в правовую плоскость. Это предусмотрено Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статьей 42 Конституции РФ.
Исмаилов посоветовал обращаться в управляющую компанию или ТСЖ с письменным заявлением (желательно коллективным) с просьбой проверить общедомовую вентиляцию. Также нужно требовать от УК составить акт осмотра, зафиксировать запах, сделать фото- и видеосъёмку для подтверждения фактов.
Основным органом для жалоб является Роспотребнадзор. Он может провести проверку, вынести предписание или применить административные меры к собственнику помещения по статье 6.4 КоАП РФ.
Штраф по этой статье составляет от 500 до 1000 рублей, и при первом нарушении обычно выносится предписание. Также можно обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании жильём по статье 304 ГК РФ.
Однако доказать в суде, что запах жареного лука или рыбы нарушает ваши права, сложно, отметил юрист. Основанием для обращения в уполномоченные органы могут стать нарушение санитарных норм, грязь, мусор, разложение продуктов, большое количество животных или хранение химикатов.
В теории, если собственник игнорирует предписания и создаёт невыносимые условия для жизни соседей, суд может принять решение о продаже его квартиры с публичных торгов. Но на практике это нереалистично для случаев, связанных с запахами еды.