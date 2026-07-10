Юрист Исмаилов рассказал, можно ли наказать соседей за вонь от готовки

Но ситуация меняется, если этот запах вызван антисанитарией или разложением мусора: права одного человека заканчиваются там, где нарушаются права других на благоприятную среду. Если запах становится устойчивым, зловонным и указывает на нарушение санитарных норм, ситуация может перейти в правовую плоскость. Это предусмотрено Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статьей 42 Конституции РФ.