Машина сломалась после заправки в Нижегородской области: как взыскать ущерб с АЗС

На фоне непростой ситуации с топливом в регионе многие нижегородские автовладельцы задаются вопросом: что делать, если после заправки машина вдруг начала барахлить? Кто виноват и как заставить АЗС оплатить ремонт? Редакция сайта pravda-nn.ru изучила памятку, опубликованную на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей, и рассказывает, как действовать в такой ситуации.
Заправка автомобиля — это договор купли-продажи товара. Если машина сломалась из-за плохого топлива, автозаправочная станция несет полную ответственность. Согласно статье 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», вред, причиненный имуществу из-за недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме.
Если после очередной заправки появились неисправности, необходимо незамедлительно написать претензию руководству фирмы, которой принадлежит АЗС. До начала ремонтных работ желательно вызвать представителей АЗС — лучше сделать это заказной телеграммой — чтобы провести совместный осмотр и отобрать пробу топлива. В претензии нужно указать дату покупки, марку и объем топлива, описать возникшую неисправность и приложить подтверждающие документы, например заключение станции техобслуживания или счет за ремонт. Претензию нужно отдать под отметку о получении.
По закону у АЗС есть 10 дней на удовлетворение требований потребителя. Если заправка отказывается признавать вину, потребуется независимая экспертиза. Если она подтвердит, что машина сломалась из-за бензина, расходы на экспертов лягут на АЗС. Если причина поломки окажется иной, платить за экспертизу придется самому автовладельцу. Когда АЗС проигнорировала претензию, нужно подавать иск в суд. Роспотребнадзор может быть привлечен судом для дачи заключения в защиту потребителя.
В ведомстве подчеркивают: обязательно сохраняйте чек до следующей заправки — это основное доказательство покупки. Однако даже без чека вы не лишены права на претензию: факт покупки можно доказать свидетельскими показаниями людей, которые были с вами в момент заправки.
Роспотребнадзор акцентирует внимание на важном нюансе: контроль за соблюдением ГОСТов и технических регламентов при продаже бензина населению не входит в компетенцию ведомства. С жалобами на некачественное топливо нужно обращаться в территориальные органы Росстандарта. Именно это ведомство проводит проверки на АЗС, а его заключения станут весомым доказательством в суде.
При покупке топлива нижегородцам рекомендуют обращать внимание на информационный стенд. Возле кассы в обязательном порядке должен висеть лист с результатами анализа последней партии бензина. Кроме того, в кассовом чеке и на топливно-раздаточном оборудовании должна быть четко указана марка топлива и его экологический класс. Вся сопроводительная документация на партию топлива должна быть на русском языке.
О том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.