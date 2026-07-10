Машина сломалась после заправки в Нижегородской области: как взыскать ущерб с АЗС

По закону у АЗС есть 10 дней на удовлетворение требований потребителя. Если заправка отказывается признавать вину, потребуется независимая экспертиза. Если она подтвердит, что машина сломалась из-за бензина, расходы на экспертов лягут на АЗС. Если причина поломки окажется иной, платить за экспертизу придется самому автовладельцу. Когда АЗС проигнорировала претензию, нужно подавать иск в суд. Роспотребнадзор может быть привлечен судом для дачи заключения в защиту потребителя.