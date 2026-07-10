Очереди на АЗС не заставили нижегородцев массово пересесть на автобусы

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждут привычные цены на топливо уже через месяц. О том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.