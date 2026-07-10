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Очереди на АЗС не заставили нижегородцев массово пересесть на автобусы

Количество поездок в автобусах увеличилось всего на 2,45%

Источник: Нижегородская правда

Несмотря на перебои с поставками топлива и длинные очереди на заправках, массового перехода нижегородцев на общественный транспорт не произошло. Такие данные приводит компания «Ситикард».

Согласно статистике, за первые три дня этой недели количество поездок в автобусах увеличилось всего на 2,45% относительно начала прошлой недели. Так что топливные трудности пока не заставили жителей региона массово оставлять личные автомобили и пересаживаться на автобусы.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждут привычные цены на топливо уже через месяц. О том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.