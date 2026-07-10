Центробанк ввёл в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Это уже третья банкнота в 1000 рублей, которую обновил ЦБ после учета пожеланий россиян. Ее пустят в оборот не раньше конца 2026 года — после того, как настроят оборудование (год-полтора) и напечатают новую купюру. Получить ее первые образцы можно будет получить во всех регионах России.