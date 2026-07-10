Центробанк ввёл в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Банк России объявил о введении в обращение новой 100-рублевой банкноты с 10 июля. Это решение направлено на обновление дизайна и повышение уровня защиты денежных знаков, сообщает ТАСС.
Центральный банк подчеркнул, что новая банкнота номиналом 100 рублей 2026 года будет законным платежным средством на всей территории России. Она будет приниматься без ограничений по номиналу при оплате любых товаров и услуг.
Дизайн лицевой стороны новой банкноты будет аналогичен предыдущей версии 2022 года, она по-прежнему посвящена Москве: на ней можно увидеть фрагмент Спасской башни с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьёвых горах и Шуховскую башню.
А вот на оборотной стороне, помимо Ржевского мемориала Советскому солдату, размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа (ЦФО). Это нововведение продолжает традицию Банка России, начатую при выпуске модернизированных банкнот в 2023 и 2025 годах, когда на их обратной стороне были представлены карты соответствующих федеральных округов.
В Центробанке отметили, что обновлённая банкнота сохранит все основные элементы защитного комплекса, что обеспечит её высокую степень защиты от подделок.
Напомним, 16 октября 2023 года Банк России презентовал обновлённую тысячерублевую купюру, которая посвящена Нижнему Новгороду и символам Приволжского федерального округа. Однако выпуск банкноты приостановили для доработки, и вновь презентовали уже в декабре 2025 года.
Ее главным элементом стала река Волга, которая объединяет регионы ПФО. На лицевой стороне разместилась Никольская башня Нижегородского кремля и футбольный стадион «Нижний Новгород», а на обратной стороне — Дворец земледельцев в Казани, один из самых длинных мостов Европы — Саратовский автомобильный мост, река Волга, «Метеор-120Р».
Это уже третья банкнота в 1000 рублей, которую обновил ЦБ после учета пожеланий россиян. Ее пустят в оборот не раньше конца 2026 года — после того, как настроят оборудование (год-полтора) и напечатают новую купюру. Получить ее первые образцы можно будет получить во всех регионах России.