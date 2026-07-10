Как мошенники обманывают нижегородцев под видом подарков на день рождения

По его словам, один из популярных сценариев связан с обещанием удвоить баланс мобильного телефона. Кроме того, в день рождения человеку может прийти письмо на электронную почту с поздравлением, визуально похожее на сообщение от знакомого сервиса. В нем говорится, что в честь праздника пользователь может получить бонусные баллы или другое вознаграждение, подарочный сертификат или выгодное приложение.