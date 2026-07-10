Окатили из лужи на дороге: как пешеходу взыскать ущерб с водителя

Попасть под поток грязной воды из-под колёс проезжающего автомобиля может стать неприятной ситуацией и основанием для обращения в суд. Если из-за действий водителя были повреждены одежда, техника или другие ценные вещи, пострадавший может требовать компенсацию. Об этом сообщил автоэксперт Андрей Венгерский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркнул, что необходимо зафиксировать все обстоятельства происшествия. И хотя многие считают, что если автомобиль просто проехал через лужу и облил человека, то это не ДТП, но с юридической точки зрения это может быть связано с нарушением ПДД и причинением ущерба. Важно доказать, что ущерб нанесён именно этим автомобилем, отметил Венгерский.
Он рекомендовал записать информацию о транспортном средстве: государственный номер, марку и модель. Также следует зафиксировать место происшествия на фото или видео, сфотографировать лужу, состояние дороги, повреждённую одежду или технику. «Лучший вариант — снять все на камеру телефона или найти записи с видеорегистраторов, камер магазинов или домов рядом. Свидетели тоже могут сыграть важную роль, особенно если водитель не признаёт свою вину», — добавил эксперт.
Если удалось установить владельца автомобиля, нужно обратиться в ГАИ для оформления происшествия. После этого пострадавший может требовать возмещения расходов на химчистку, ремонт техники или другие подтверждённые затраты.
Однако не всегда водитель обязан нести полную ответственность. Если причина ущерба — плохое состояние дороги, водитель может перенаправить требования к дорожным службам.