Окатили из лужи на дороге: как пешеходу взыскать ущерб с водителя

Эксперт подчеркнул, что необходимо зафиксировать все обстоятельства происшествия. И хотя многие считают, что если автомобиль просто проехал через лужу и облил человека, то это не ДТП, но с юридической точки зрения это может быть связано с нарушением ПДД и причинением ущерба. Важно доказать, что ущерб нанесён именно этим автомобилем, отметил Венгерский.