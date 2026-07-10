Андрей Дахин: «Путь к возвращению России в Олимпийское движение ещё впереди»

«Если смотреть на олимпийские игры, как на находящиеся “вне политики”, то для наших спортсменов решение исполкома МОК восстанавливает возможность построения полноценной спортивной карьеры, вершиной которой являются олимпийские медали», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.
"Если смотреть глазами реалиста, то большой спорт по-прежнему остаётся частью арсенала большой политической игры многоликого Запада, который то вводит запреты и давление, то снимает, ослабляет их. На фоне усиления западной милитаристской политики и соответствующей риторики, нацеленной на ужесточение мер давления на Россию, Запад не забывает и о своей выгоде от популистских акций, нацеленных на массовое сознание, на массовое восприятие Запада, в данном случае, со стороны большого российского сообщества спортивных болельщиков.
Многоликий Запад использует специальные «косметические» средства, чтобы выглядеть «белым и пушистым» в глазах массовой российской аудитории, — подаёт сигналы, что, де, он хороший. К такого рода приёмам относятся сигналы про то, что России может быть предоставлена возможность вернуться в долларовую систему международных экономических расчётов, что по отношению к России могут быть ослаблены некоторые санкции и пр. Теперь подаётся сигнал про возможность возвращения России в Олимпийский спорт.
Напрашивается дежавю с «новым мышлением» времён перестройки, когда формировалось популистское представление о «хорошем Западе» и «плохом коммунизме». Олимпийский спорт в России очень популярен, сейчас идёт чемпионат мира по футболу, где Россия не участвует, — то есть массовое внимание в этой предметной зоне усиленное и обострённое. В эту зону и подаётся информационный заряд про «хороший Запад», который, де, «осознал свою ошибку», «исправился», в лице МОК делает всем российским любителям спорта ценный подарок. Если перевести внимание с политической «косметики» в сторону политической «генной инженерии», то путь к надёжной гарантии возвращения России в мировое Олимпийское движение ещё впереди. Он связан с мерами по реформированию системы МОК, которые может и должна бы инициировать Россия".