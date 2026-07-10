Андрей Дахин: «Путь к возвращению России в Олимпийское движение ещё впереди»

Напрашивается дежавю с «новым мышлением» времён перестройки, когда формировалось популистское представление о «хорошем Западе» и «плохом коммунизме». Олимпийский спорт в России очень популярен, сейчас идёт чемпионат мира по футболу, где Россия не участвует, — то есть массовое внимание в этой предметной зоне усиленное и обострённое. В эту зону и подаётся информационный заряд про «хороший Запад», который, де, «осознал свою ошибку», «исправился», в лице МОК делает всем российским любителям спорта ценный подарок. Если перевести внимание с политической «косметики» в сторону политической «генной инженерии», то путь к надёжной гарантии возвращения России в мировое Олимпийское движение ещё впереди. Он связан с мерами по реформированию системы МОК, которые может и должна бы инициировать Россия".