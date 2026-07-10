Евгений Семенов: «Нынешнее решение МОК меняет политические векторы»

Поэтому стоит реалистично и без эйфории оценивать произошедшее событие, дав ему сдержанную позитивную оценку. Необходимо понимать, что предстоит напряженная и длительная работа по полному возвращению России спортивной субъектности. При этом небесполезным будет помнить, что представители самых разных международных институций, те или иные страны, их альянсы и союзы за последние годы многократно меняли свои оценки и позиции в отношении России, иногда прибегая к заведомой лжи, руководствуясь при этом одной целью — нанести поражение нашей стране. Если вы думаете, что здесь что-то изменилось, проконсультируйтесь у англичанки Лизы Нэнди".