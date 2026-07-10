Евгений Семенов: «Нынешнее решение МОК меняет политические векторы»

«Несмотря на то, что решение МОК носит рекомендательный и временный характер и окончательное решение о допуске российских спортсменов на те или иные соревнования должны принимать международные спортивные федерации по каждому виду спорта, в России это событие оценивают как очень значимое», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.
"Многие комментаторы прямо заявляют, что это победа. Если вспомнить историю масштабной программы отмены (кэнселинга) России, то началась она именно с дискриминации нашей страны в области спорта. Первая атака была организована еще в 2015 году, и поводом для нее стало антидопинговое расследование. Всемирное антидопинговое агентство WADA предложило не допускать россиян к Олимпиаде-2016.
В 2019 году WADA ввело четырёхлетние санкции: возник запрет для российских спортсменов на национальный флаг и гимн, а Россию лишили права проводить большие международные соревнования. Это было начало. В 2022 году, после начала СВО, санкции серьезно усилились. В 2023 году исполком МОК приостановил само членство ОКР.
Нынешнее решение МОК меняет сложившиеся за одиннадцать лет политические векторы. В первую очередь международное спортивное сообщество в лице нового руководства МОК демонстрирует стремление к деполитизации, и это очень позитивный фактор как для России, так и для всего мирового сообщества.
С другой стороны, МОК все барьеры не снял, оговорив свое право вернуться к прежнему курсу в отношении нашей страны. МОК только заявил о своем желании дистанцироваться от политических манипуляций, но его окончательная политика пока не определена и будет формироваться под влиянием множества вопросов международной конъюнктуры.
Поэтому стоит реалистично и без эйфории оценивать произошедшее событие, дав ему сдержанную позитивную оценку. Необходимо понимать, что предстоит напряженная и длительная работа по полному возвращению России спортивной субъектности. При этом небесполезным будет помнить, что представители самых разных международных институций, те или иные страны, их альянсы и союзы за последние годы многократно меняли свои оценки и позиции в отношении России, иногда прибегая к заведомой лжи, руководствуясь при этом одной целью — нанести поражение нашей стране. Если вы думаете, что здесь что-то изменилось, проконсультируйтесь у англичанки Лизы Нэнди".