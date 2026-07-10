Александр Прудник: «Решение исполкома МОК является переломным событием»

«Решение исполкома МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России является знаковым, переломным событием», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.
"Решение исполкома МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России является знаковым, переломным событием. Оно имеет в основе своей не столько спортивную, сколько политическую составляющие.
Последовательное массированное исключение России из международного спорта являлось частью стратегии борьбы с нашей страной. Эти дискриминационные меры предпринимались в тот момент, когда существовала уверенность наших противников, что Россия не выдержит глобального одномоментного давления во всех сферах: военной, политической, дипломатической, экономической, научной, спортивной и т.д. Следует признать, что в современной истории ни одна страна не подвергалась такому количеству ограничений, отмен и санкций.
Решение МОК свидетельствует о том, что эта стратегия потерпела поражение. Необходимо ясно понимать, что данное решение это вовсе не проявление доброй воли по отношение к нашей стране со стороны руководства олимпийского движения. Оно носит вынужденный характер. И это связано, в первую очередь, с тем, что Россия не уступила и проявила твердость, устойчивость и решительность.
Не сумев достичь своих целей в военно-политической сфере, наши противники вынуждены начать стратегическое отступление. Решение исполкома МОК это только начало процесса возвращений России в международные организации, снятия санкций и ограничений. Это признак начавшегося геополитического разворота мировых отношений.
Можно от всей души поздравить наших спортсменов и нашу страну. Мы выдержали!".