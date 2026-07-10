Александр Прудник: «Решение исполкома МОК является переломным событием»

Решение МОК свидетельствует о том, что эта стратегия потерпела поражение. Необходимо ясно понимать, что данное решение это вовсе не проявление доброй воли по отношение к нашей стране со стороны руководства олимпийского движения. Оно носит вынужденный характер. И это связано, в первую очередь, с тем, что Россия не уступила и проявила твердость, устойчивость и решительность.