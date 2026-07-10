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Пристав нашел двух детей в захламленной квартире в Назаровском округе

В Назаровском округе мать двоих детей привела квартиру в порядок после того, как судебный пристав обратил внимание на антисанитарные условия проживания семьи.

В Назаровском округе мать двоих детей привела квартиру в порядок после того, как судебный пристав обратил внимание на антисанитарные условия проживания семьи.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю, сотрудник ведомства прибыл по адресу женщины для ее принудительного привода в суд. Ранее она не явилась на заседание по делу о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.

Во время визита пристав обнаружил, что квартира находится в крайне запущенном состоянии: в помещениях был мусор, стоял резкий неприятный запах, отсутствовала часть мебели, бытовая техника была загрязнена. В квартире проживали двое детей, младшему из которых два года.

Судебный пристав предупредил женщину о недопустимости таких условий для проживания несовершеннолетних и сообщил о ситуации в полицию. На основании составленного рапорта сотрудники отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Назаровский» начали проверку.

Через два дня после визита приставам предоставили фотоотчет: в квартире провели уборку, условия проживания детей были улучшены.

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