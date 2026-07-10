Пристав нашел двух детей в захламленной квартире в Назаровском округе

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю, сотрудник ведомства прибыл по адресу женщины для ее принудительного привода в суд. Ранее она не явилась на заседание по делу о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.