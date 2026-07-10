В России выпустили обновленную банкноту 100 рублей

Банк России 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Она посвящена Центральному федеральному округу, сообщили в пресс-службе регулятора.
Защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют сторублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне новой купюры разместили стилизованную карту Центрального федерального округа. На банкноте 2022 года вместо неё была стилизованная карта России, где было обозначено место ЦФО. Такой же подход ранее использовали при выпуске модернизированных банкнот 5000 рублей в 2023 году и 1000 рублей в 2025 году.
Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством платежа в России. Ее обязаны принимать без ограничений при оплате товаров и услуг наравне с другими сторублевыми купюрами.