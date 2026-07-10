В России выпустили обновленную банкноту 100 рублей

Защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют сторублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне новой купюры разместили стилизованную карту Центрального федерального округа. На банкноте 2022 года вместо неё была стилизованная карта России, где было обозначено место ЦФО. Такой же подход ранее использовали при выпуске модернизированных банкнот 5000 рублей в 2023 году и 1000 рублей в 2025 году.