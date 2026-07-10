В Вятских Полянах Кировской области построили плавательный бассейн

Модульный плавательный бассейн возвели в городе Вятские Поляны Кировской области. Объект построили по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Новый комплекс представляет собой современное здание, в котором, помимо основной чаши размером 25×13 м, разместили все необходимые для тренировок и работы персонала помещения. Внутренняя инфраструктура включает кабинет заведующего, методический кабинет, раздевалки, душевые, санузлы, вестибюль. В настоящее время планируется завершить благоустройство территории.
«Такой объект не должен ждать — он нужен людям. Детей нужно учить плавать уже сейчас, особенно в летний сезон. Новый бассейн даст возможность развивать плавание как массовый спорт, открыть секции для детей и взрослых, проводить соревнования городского и районного уровня», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.