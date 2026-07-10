Как воронежцы спасли памятник генералу Черняховскому

Для жителей Черноземья, в особенности для воронежцев и курян, имя генерала Черняховского навеки связано с освобождением их городов от нацистского ига.
По мнению военных историков, именно победа в боях за Воронеж и Курск поставила Черняховского в один ряд с выдающимися полководцами Великой Отечественной войны. Жители столицы Черноземья не забыли своего освободителя и спустя полвека спасли от поругания его память.
Взяли Вильнюс без разрушений.
Памятник генерал-полковнику Ивану Черняховскому торжественно открыли в центре Вильнюса в конце 1950-года на могиле военачальника. Его смерть в самом конце войны, накануне присвоения ему звания маршала, была нелепой и по сей день полной противоречий и слухов. Случайный снаряд навсегда оборвал жизнь самого молодого советского генерала. Похоронили Ивана Даниловича в центральном сквере Вильнюса, в последнем из взятых им городов.
«Вильнюс не был разрушен благодаря таланту Черняховского, — поясняет краевед Виктория Вырыпаева. — Иван Данилович был не только самым молодым генералом и командующим фронтом, он умел ценить прекрасное. Разбирался в музыке, хорошо пел, играл на гитаре и пианино. Когда он увидел вильнюсскую готическую архитектуру, то запретил использовать тяжёлую артиллерию и авиацию. Вильнюс взяли практически без разрушений, сохранив всю его красоту».
В час погребения в Москве прозвучал салют из 124 орудий — именно столько побед одержали возглавляемые Черняховским войсковые соединения в ходе боевых операций.
«Мы же черняховцы!».
Иван Данилович родился 120 лет назад, 29 июня 1906 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии. Окончил начальную железнодорожную школу. Несмотря на талант к обучению, был вынужден прервать занятия, поскольку в 12 лет остался сиротой. Он чувствовал, что должен помогать двум своим братьям и трём сёстрам, поэтому на лето устроился пастухом. Большую часть подростковой жизни стремился трудиться, работая на железной дороге и какое-то время на заводе.
В Красной армии Иван Черняховский с 1924 года. Курсант, командир орудия, командир батареи. С 1937 года танкист. Войну встретил в Литве, постоянным манёвром обеспечил вывод своих танков. Январское 1943 года наступление 60-й армии в Воронежско-Касторненской операции было первой наступательной операцией армейского масштаба, которой руководил молодой военачальник. Иван Данилович сосредоточил свою ударную группировку на фронте 12 км, включив в неё три стрелковые дивизии, одну стрелковую и три танковые бригады. На остальном почти 100-километровом фронте он оставил две стрелковые дивизии и две бригады. Это было образцом решительного массирования сил и средств с целью нанесения мощного первоначального удара и разгрома противника.
Операция была проведена успешно. Войска армии, несмотря на мороз, глубокий снежный покров и метель, выполнили поставленные задачи и 25 января освободили Воронеж. Далее в сложных погодных условиях Черняховский проявил военное искусство в перегруппировке 60-й армии на курское направление и организованном вводе её в сражение. 9 февраля 1943 года войска армии освободили Курск и продолжили наступление.
За образцовое выполнение боевых заданий командования при проведении Воронежско-Касторненской операции, освобождение Воронежа и проявленные при этом доблесть и мужество 4 февраля 1943 гогда генерал-майор Черняховский был награждён третьим орденом Красного Знамени. А за успешную операцию по освобождению Курска командарм был удостоен полководческого ордена Суворова 1-й степени. 14 февраля 1943 года Ивану Даниловичу было присвоено звание генерал-лейтенанта.
После Курской огненной дуги талантливый командир продолжил проявлять недюжинные полководческие способности, что по достоинству было оценено ставкой Верховного главнокомандующего. 21 сентября Президиум Верховного Совета СССР наградил командарма Черняховского вторым орденом Суворова 1-й степени.
Стремительно продвигаясь вперёд, 60-я армия вышла к Днепру, а 24 сентября её передовые части под вражеским огнем форсировали Днепр и захватили оперативный плацдарм на его западном берегу шириной 20 км и глубиной до 15 км, на который переправились главные силы армии. В военную историю эта операция вошла под названием «Днепровский бросок Черняховского».
Вильнюс он взял обходным маневром. Жители литовской столицы приветствовали его цветами, помня об отданном им приказе не разрушать старинный город тяжёлой артиллерией. Памятник Ивану Даниловичу торжественно открыли в 1950-м году. Авторы монумента решили поставить Ивана Черняховского на постамент в виде башни танка, накинув ему на плечи солдатскую плащ-палатку, тем самым показав близость генерала к рядовым воинам. Это действительно так — Черняховский относился к редкому типу полководцев, которых любили подчинённые и жаловали начальники. Он категорически не терпел нецензурной брани, внимательно выслушивал младших командиров, принимая их советы.
«В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках, он чутко прислушивался к мнению подчинённых, — писал о нём маршал Василевский. — Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего, прежде всего, за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за прямоту и простоту в обращении, за требовательность к себе и к подчинённым. Да, он был строг, но никогда не позволял себе унижать достоинство человека».
Солдаты под командованием военачальника, успешно завершив боевую операцию, с гордостью говорили: «Мы же черняховцы!».
Вывезли тайком.
«Генералу армии И. Д. Черняховскому от литовского народа» — именно такая надпись была сделана на постаменте. Казалось, что на века. Но в 1991-м генерала объявили оккупантом, сам памятник приговорили к сносу. Останки Ивана Даниловича к тому времени уже перезахоронили в Москве, а монумент оказался никому не нужен.
Узнав об этом, инициативная группа воронежцев решалась на самостоятельные действия. Первые шаги были дипломатическим: написали письма в МИД Литвы с просьбой отдать памятник — ответа не последовало. Информация о возможной переплавке монумента на металлолом подстегнула к более решительным действиям. В Вильнюс приехал Иван Чухнов, начальник воронежского управления культуры, там ему сказали, что памятник не отдадут, не раскрыли и его местонахождение. Оставшись в городе, Иван Петрович стал сам искать памятник — и нашёл! Некие небезразличные к своей истории вильнюсцы подсказали: памятник находится на заброшенной водонапорной станции. За помощью воронежец обратился к командиру нашей воинской части, которая к тому времени ещё оставалась на территории Литвы, но уже «собирала чемоданы». Иван Чухнов прямо сказал ему: «Вы — полковник, Черняховский — генерал армии. Должны же вы спасать старшего по званию, если действовать как на войне, помочь ему выйти из окружения?».
Уговаривать никого не пришлось, командир ответил, что сделает всё возможное. Далее была проведена блестящая спецоперация. Иван Чухнов пришёл в мэрию Вильнюса, чтобы, по его словам, «заговорить чиновникам зубы». В это время солдаты десантировались на водонапорную станцию и перевезли памятник на территорию части. Заколотили его в деревянный ящик и под видом вывозимого вооружения отправили в Россию.
«В Вильнюсе после моего отъезда удалось через неравнодушных жителей провести ещё и операцию прикрытия: распространили слухи, что какие-то любители выпить распилили монумент и сдали его на металлолом. В итоге литовские власти узнали о том, что памятник цел, только когда ветераны, воевавшие под командованием Черняховского, сняли в Воронеже покрывало с монумента», — вспоминает Иван Чухнов.
Времена были скудные, два года воронежцы собирали деньги на постамент. Белое семиметровое покрывало для церемонии открытия сшила жена Чухнова. Шёлк подарил авиазавод. Памятник был открыт на вокзальной площади 9 мая 1993 года при огромном скоплении народа и в присутствии дочери генерала Неонилы Ивановны. Ждали президента страны Ельцина, но он не приехал.
Теперь генерал, не проигравший не одного сражения, предстаёт перед воронежцами и гостями города в минуты боя. Он серьёзен и решителен. Стоит на башне танка, рука сжата в кулак, плащ-палатка развевается на ветру. Иван Черняховский смотрит вперёд, на запад, в сторону городов, освобождённых его армией. Его лицо напряжено, и он готов в своей знаменитой манере негромко, но очень резко сказать: «Вперёд, в атаку!».