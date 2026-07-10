Как воронежцы спасли памятник генералу Черняховскому

Узнав об этом, инициативная группа воронежцев решалась на самостоятельные действия. Первые шаги были дипломатическим: написали письма в МИД Литвы с просьбой отдать памятник — ответа не последовало. Информация о возможной переплавке монумента на металлолом подстегнула к более решительным действиям. В Вильнюс приехал Иван Чухнов, начальник воронежского управления культуры, там ему сказали, что памятник не отдадут, не раскрыли и его местонахождение. Оставшись в городе, Иван Петрович стал сам искать памятник — и нашёл! Некие небезразличные к своей истории вильнюсцы подсказали: памятник находится на заброшенной водонапорной станции. За помощью воронежец обратился к командиру нашей воинской части, которая к тому времени ещё оставалась на территории Литвы, но уже «собирала чемоданы». Иван Чухнов прямо сказал ему: «Вы — полковник, Черняховский — генерал армии. Должны же вы спасать старшего по званию, если действовать как на войне, помочь ему выйти из окружения?».