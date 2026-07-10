Эксперт Темников рассказал, как рыбачить на Енисее и не нарушить закон

Рыбалка на Енисее пользуется большой популярностью у любителей, ведь река богата рыбой, но даже на общедоступных водоемах действуют строгие правила, которые нельзя игнорировать. Чтобы не столкнуться с неприятностями, перед поездкой стоит заранее разобраться, где и когда можно рыбачить, какие снасти использовать и каких размеров рыбу разрешено забирать с собой. Обо всем этом в беседе с aif.ru рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Енисейского территориального управления Росрыболовства Олег Темников.
Особое внимание нужно уделить срокам: в период нереста, с 20 апреля по 20 июня, ловля серьезно ограничена на участках Енисея южнее устья Ангары и его притоков южнее устья Подкаменной Тунгуски. В это время рыбачить можно лишь с берега, используя одну поплавочную или донную удочку с максимум двумя крючками, и то только в границах населенных пунктов либо не дальше полукилометра от них. Даже после окончания этого запрета под особым контролем находятся места вблизи рыбоводных хозяйств — рыбачить ближе чем в 500 метрах от них нельзя.
Есть и виды рыб, добыча которых запрещена круглый год: это сибирский осетр, стерлядь, таймень и ленок. Если она случайно попалась на крючок — необходимо отпустить. Кроме того, для ряда других рыб установлены минимальные размеры: например, хариус должен быть не короче 23 сантиметров, а щука — не менее 42 сантиметров. Именно поэтому бывалые рыбаки всегда берут с собой простую линейку: на глаз определить размер непросто, особенно если рыбачишь нечасто. При этом для некоторых видов, таких как горбуша, форель, лещ, налим, окунь, ерш, пескарь, щиповка, верховка, гольян, бычок-подкаменщик, широколобик, голец-усач, уклейка, ротан и минога суточная норма вылова не устанавливается.
Чаще всего рыбаки нарушают правила, превышая суточную норму, забирая мелкую рыбу, рыбача в запрещенный период или применяя недопустимые снасти. Нередко нарушения фиксируют в черте Красноярска и за его пределами. Важно помнить, что одна и та же снасть может быть разрешена в одном месте и запрещена в другом: так, сети допустимо использовать лишь на отдельных участках, преимущественно в северных районах края, причем с обязательным учетом, маркировкой и обозначением буями. А вот для обычной любительской рыбалки подойдут удочки, спиннинги, нахлыстовые снасти, жерлицы, кружки и другие крючковые орудия. Но и тут есть лимиты, например, общее число крючков на ряде снастей не должно превышать четырех, а жерлиц и кружков разрешается ставить не более четырех штук.
За нарушения рыбоохрана вправе выписать штраф от двух до пяти тысяч рублей, а также конфисковать лодку и орудия лова. Правила нужны не только чтобы наказывать, но и сохранять рыбные запасы: ежегодно с июля по октябрь в Енисей на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии выпускают молодь ценных видов — сибирского осетра, стерляди, нельмы, тайменя и хариуса, компенсируя тем самым возможный ущерб экосистеме.