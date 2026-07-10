Эксперт Темников рассказал, как рыбачить на Енисее и не нарушить закон

Чаще всего рыбаки нарушают правила, превышая суточную норму, забирая мелкую рыбу, рыбача в запрещенный период или применяя недопустимые снасти. Нередко нарушения фиксируют в черте Красноярска и за его пределами. Важно помнить, что одна и та же снасть может быть разрешена в одном месте и запрещена в другом: так, сети допустимо использовать лишь на отдельных участках, преимущественно в северных районах края, причем с обязательным учетом, маркировкой и обозначением буями. А вот для обычной любительской рыбалки подойдут удочки, спиннинги, нахлыстовые снасти, жерлицы, кружки и другие крючковые орудия. Но и тут есть лимиты, например, общее число крючков на ряде снастей не должно превышать четырех, а жерлиц и кружков разрешается ставить не более четырех штук.