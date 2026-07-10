Почтовики Ростовской области за год обработали около 57 млн писем и посылок

По его данным, в настоящее время в Ростовской области службу несут более 5 тыс. работников почтовой связи. Сеть УФПС региона насчитывает 1 тыс. отделений почтовой связи, при этом значительная их часть расположена в сельской местности, обеспечивая доступность услуг для жителей отдаленных и малых населенных пунктов.