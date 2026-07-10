Березниковский содовый завод подтвердил высокий уровень экспертизы лаборатории ОТК и расширил возможности контроля

«Это самое масштабное расширение за всю историю нашего подразделения. Оно затрагивает и производственный, и экологический контроль. Новое законодательство требует от нас работать по обновлённым нормам, и проверка показала: мы к этому готовы», — отметила и. о. начальника отдела технического контроля АО «БСЗ» Елена Шаргородская.