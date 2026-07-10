Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Березниковский содовый завод подтвердил высокий уровень экспертизы лаборатории ОТК и расширил возможности контроля

С начала года команда лаборатории собрала, проверила и систематизировала около трёх тысяч документов.

Источник: Комсомольская правда

Расширение области аккредитации связано с новыми требованиями законодательства: теперь лаборатории обязаны использовать только методики из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

«Это самое масштабное расширение за всю историю нашего подразделения. Оно затрагивает и производственный, и экологический контроль. Новое законодательство требует от нас работать по обновлённым нормам, и проверка показала: мы к этому готовы», — отметила и. о. начальника отдела технического контроля АО «БСЗ» Елена Шаргородская.

С начала года команда лаборатории собрала, проверила и систематизировала около трёх тысяч документов. Большую их часть специалисты подготовили в электронном виде: процедура проходила дистанционно. Эксперты исследовали все ключевые направления работы лаборатории: контроль готовой продукции, замеры вредных факторов в воздухе рабочей зоны, оценку параметров микроклимата и экологический контроль.