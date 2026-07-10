Воронежским компаниям изменили срок выполнения значимых инвестпроектов

Изменения в областной закон о поддержке инвестиционной деятельности были внесены на последнем пленарном заседании весенней сессии парламента. Законопроект представляла министр экономического развития региона Людмила Запорожцева.
Документ разработан в связи с неординарной экономической ситуацией, которая влияет на сроки реализации особо значимых проектов в регионе.
Принятые Воронежской областной Думой изменения позволят продлить срок выхода инвестиционных проектов на плановые показатели без санкций со стороны региона.
— Одобренная депутатами мера направлена на снижение рисков для бизнеса и повышение стабильности реализации особо значимых инвестиционных проектов, — отметил председатель областной Думы Юрий Матузов.
Действующим законодательством установлено, что, если инвестор в течение двух лет подряд не выполняет ключевые показатели бизнес-плана (объем вложений в основной капитал и налоговые отчисления), областные власти имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать полного возврата выделенной поддержки.
По данным Минэкономразвития, сейчас в регионе реализуется более 60 особо значимых инвестпроектов. Мониторинг 2024−2025 годов показал, что ряд организаций столкнулись с объективными трудностями. Среди основных причин — высокая ключевая ставка ЦБ, дороговизна кредитов, рост налоговой нагрузки, сложная ситуация на рынке труда. Также на реализации сказывается близость региона к зоне проведения специальной военной операции. Эти факторы создают риски срыва сроков даже для проектов, которые остаются экономически обоснованными.
Чтобы не допустить массового расторжения контрактов и потери инвестиций, законом увеличен «период адаптации»: основанием для отказа от договора станет недостижение плановых значений в течение трех последовательных лет вместо двух. Это позволит бизнесу получить дополнительное время для завершения проектов без потери государственной поддержки, а главное — без репутационных рисков для самих инвесторов.
Вносимые в законодательство поправки не отменяют ответственности компаний, реализующих особо значимые проекты, подчеркнула Людмила Запорожцева. Благодаря пролонгации инвесторы смогут выровнять параметры бизнес-плана либо принять взвешенное решение о корректировке параметров (с вынесением этого вопроса на заседание экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области).
Изменения призваны сохранить благоприятный инвестиционный климат в регионе и помочь предпринимателям завершить начатые проекты, несмотря на внешние вызовы, подчеркнул Юрий Матузов.
Кроме того, в приложение к этому же отраслевому закону было внесено уточнение места реализации одного из значимых проектов — строительства завода по производству гофрокартона и гофротары. Корректировка носит технический характер и направлена на устранение разночтений.