Воронежским компаниям изменили срок выполнения значимых инвестпроектов

Чтобы не допустить массового расторжения контрактов и потери инвестиций, законом увеличен «период адаптации»: основанием для отказа от договора станет недостижение плановых значений в течение трех последовательных лет вместо двух. Это позволит бизнесу получить дополнительное время для завершения проектов без потери государственной поддержки, а главное — без репутационных рисков для самих инвесторов.