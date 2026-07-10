В Крыму посчитали, во сколько обойдется обучение в автошколе

Подготовительный этап начинается с медсправки по форме 003-В/у. В платной клинике она стоит около 1,2 тысячи рублей, однако нарколога и психиатра необходимо проходить по месту регистрации — это занимает около двух недель и обходится еще в 1,3 тысячи рублей. Итого на старте — месяц и 2,5 тысячи рублей.