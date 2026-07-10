В Калининградской области нашли клад арабских монет VIII-IX веков

Найденный клад подтверждает связь региона с дальней торговлей и сетью трансевразийских коммуникаций различных эпох. Такие дирхамы в значительных объемах ввозились в Восточную и Северную Европу в IX-X вв. и были главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений. Приток восточного серебра был одним из важных факторов подъема экономики этих регионов Европы, способствовавших становлению ранних средневековых государств, в том числе Руси, говорят ученые.