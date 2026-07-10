Краевой парламент проведет ликбез для муниципалов на фоне волны судебных процессов

Как отмечают собеседники, депутаты все чаще встречаются с претензиями надзорных органов, но не понимают, как трактовать требования закона в своей повседневной работе. В последнее время участились случаи лишения полномочий депутатов на местах из-за формальных нарушений требований, касающихся конфликта интересов. «В этой ситуации краевой парламент фактически берет на себя роль арбитра, чтобы выработать единые подходы к правоприменению и обеспечить стабильность законотворческой работы в территориях края», — говорит собеседник «Ъ-Прикамье».