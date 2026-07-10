В Красноярске автобусы № 35 и № 36 временно поедут в объезд улицы Стасовой

В Красноярске меняют схему движения автобусов № 35 и № 36. В мэрии уточняют, что причиной стала просадка дорожного полотна на улице Стасовой в районе Юдинской долины из-за выхода грунтовой воды. Специалисты начали устранять проблему еще в середине недели, когда просадка только появилась. Однако работы без перекрытия участка не дали нужного результата, поэтому движение автобусов через проблемное место решили исключить. После заезда в Ветлужанку общественный транспорт будет идти по улицам Тотмина, Калинина, Кедровая, через поселок Минино, далее по Сосновой до остановки «Сады Гелиос-4». В обратном направлении автобусы поедут по той же схеме. Маршрут до микрорайона Ветлужанка со стороны железнодорожного вокзала остается без изменений. По информации пресс-службы мэрии, аварийные работы продолжаются. На месте задействована крупная дорожная техника: специалисты вскрывают и вывозят мокрый грунт, делают отвод воды и засыпают нижний слой дороги инертным материалом. Красноярцев предупреждают, что во время восстановления движение личного транспорта на этом участке может быть затруднено. Водителей просят учитывать это при планировании поездок. Напомним, что в Красноярске усилят контроль за лихачами и нетрезвыми водителями в выходные.