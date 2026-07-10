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Более 150 нарушений выявили прокуроры на детских аттракционах в Воронеже

Надзорное ведомство инициировало административные разбирательства.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские прокуроры подвели итоги проверки безопасности детских игровых зон и аттракционов. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства 10 июля, общее число выявленных нарушений превысило 150.

В ходе мониторинга специалисты оценивали техническое состояние оборудования, соблюдение правил эксплуатации каруселей и горок, а также проверяли исполнение трудового законодательства персоналом. По результатам ревизии надзорный орган внес 10 представлений об устранении нарушений.

Кроме того, в отношении ответственных лиц возбуждены дела по двум статьям КоАП РФ: за нарушения в сфере труда (ст. 5.27) и за несоблюдение требований технических регламентов к продукции (ч. 1 ст. 14.43). Виновные уже привлечены к административной ответственности. Прокуроры взяли на контроль процесс приведения всех площадок в безопасное состояние.

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