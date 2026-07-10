Врач развеял миф о пользе шепота при больном горле

«Еще одно частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам», — сказал Рудин NEWS.ru.