На экоквесте в Ачхой-Мартановском районе Чечни собрали более 120 кг мусора

Масштабный экоквест «Чистая река — чистые мысли» состоялся в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики по нацпроекту «Экологическое благополучие». Мероприятие объединило школьников, студентов, волонтеров и всех неравнодушных жителей, сообщили в районной администрации.
В ходе экоквеста участники выполняли интересные задания, связанные с экологией. Они искали и сортировали отходы, определяли, какие разлагаются дольше, и фотографировали места, где скапливается мусор. Эти задания помогли всем лучше понять важность экологии и осознать, что каждый может сделать для сохранения чистоты природы.
По итогам мероприятия было собрано более 120 килограммов различных видов отходов, из которых почти треть составила пластиковая упаковка. Мусор отправят на переработку, что поможет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.