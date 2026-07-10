На экоквесте в Ачхой-Мартановском районе Чечни собрали более 120 кг мусора

В ходе экоквеста участники выполняли интересные задания, связанные с экологией. Они искали и сортировали отходы, определяли, какие разлагаются дольше, и фотографировали места, где скапливается мусор. Эти задания помогли всем лучше понять важность экологии и осознать, что каждый может сделать для сохранения чистоты природы.