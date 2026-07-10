В Красноярске загорелся склад макулатуры (видео)

В Красноярске тушат крупный пожар на Северном шоссе. Там загорелся склад макулатуры, сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 15:40. На данный момент, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.
Сведений о пострадавших пока нет. К тушению привлекли 33 человека и 9 единиц техники.
Роспотребнадзор организовал мониторинг качества воздуха в районе ближайшей жилой застройки. Ближайший дом находится примерно в 300 метрах от места пожара.
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