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Вика Цыганова выступит в Казани в День явления Казанской иконы Богоматери

В Казанском парке «Елмай» 21 июля в 18:00 состоится концерт в честь Дня явления Казанской иконы Божией Матери. На сцену выйдут певица Вика Цыганова, группа «Покров» из Москвы и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на концерт свободный.

Празднества в честь Казанской иконы Богородицы начнутся утром, у входа в Благовещенский собор Казанского Кремля — здесь начнется традиционный крестный ход. После этого у места обретения иконы, в Казанском соборе, состоится Торжественная литургия.