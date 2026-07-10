Ростовская электричка за полгода перевезла почти 400 тысяч пассажиров

Кроме того, в регионе прорабатывают расширение сети городской электрички. В частности, из‑за активного развития новых жилых районов есть потребность в строительстве дополнительных платформ. Один из приоритетных участков — район «Октябрь Парк»: там потенциальный пассажиропоток может составить несколько сотен человек в сутки.