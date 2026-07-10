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Ростовская электричка за полгода перевезла почти 400 тысяч пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

За первое полугодие городская электричка в Ростове‑на‑Дону перевезла 399,6 тысячи пассажиров — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит пресс‑служба правительства Ростовской области.

Власти делают ставку на интеграцию железнодорожного транспорта с городской автобусной сетью. Эксперты подчёркивают: чтобы система работала эффективнее, нужно синхронизировать расписание наземного транспорта с графиком движения электричек, а также обустроить удобные пешеходные подходы к остановкам.

Кроме того, в регионе прорабатывают расширение сети городской электрички. В частности, из‑за активного развития новых жилых районов есть потребность в строительстве дополнительных платформ. Один из приоритетных участков — район «Октябрь Парк»: там потенциальный пассажиропоток может составить несколько сотен человек в сутки.